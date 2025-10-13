В линейке бульонов «Кнорр Professional» появится халяльная продукция

Компания «Арнест ЮниРусь», которая производит потребительские товары повседневного спроса и продукты питания, получила сертификацию «Халяль» на ряд своих бульонов «Кнорр Professional». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей компании.

Как отмечается в сообщении, в рамках сертификации «Халяль» удалось подтвердить такой статус для ряда позиций бренда «Кнорр Professional». Сюда входит говяжий, куриный, овощной и грибной бульоны, а также линейка «Настоящих бульонов Кнорр Professional» с чистой этикеткой.

«Первым товаром, на упаковке которого появится знак «Халяль», станет новинка - «Кнорр Professional Бульон из баранины», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что интерес к халяльной продукции растет, а следовательно и рынок такой продукции активно развивается, превышая темпы роста традиционного сегмента. По словам представителей компании, спрос на халяльные продукт растет не только среди представителей мусульман, но и покупателей, которые выбирают для себя такие продукты за счет прозрачных стандартов качества и безопасности.

