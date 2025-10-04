Врачи призвали ограничить количество мяса в рационе

Эксперты в области питания предепредили: основа здорового питания должна быть растительной, а мясо — лишь редким дополнением. Обновленный доклад, опубликованный в журнале The Lancet, рекомендует «преимущественно растительную диету с умеренным включением продуктов животного происхождения и минимальным потреблением сахара, соли и насыщенных жиров».

Эти выводы продолжают рекомендации 2019 года, вызвавшие резкую критику агропромышленных ассоциаций. Тогда отраслевые объединения назвали их «опасными» и «неприемлемыми для национальных традиций». Однако научное сообщество, напротив, поддержало подход, указав лишь на необходимость учитывать социальное неравенство и доступность здоровой еды.

Согласно обновленным данным, красное мясо (говядина, свинина, баранина) следует ограничить 15 граммами в день, что почти не отличается от прошлых рекомендаций. В то же время ежедневная норма составляет: 200 г овощей, 300 г фруктов, 210 г зерновых, 250 г молочных продуктов, 30 г рыбы или морепродуктов, а также небольшие порции белого мяса.

Ученые подчеркивают: такой рацион связан с улучшением здоровья, снижением общей смертности и резким падением риска хронических заболеваний, вызванных неправильным питанием.

