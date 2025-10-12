На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минск надеется на скорую реализацию решения США по «Белавиа»

Минск надеется на скорую реализацию решения США о снятии санкций с Белавиа
true
true
close
Максим Шеметов/Reuters

Минск надеется на скорую реализацию на практике решения о снятии США санкций с белорусской авиакомпании «Белавиа». Об этом в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказал директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Игорь Голуб.

Он рассказал, что Минск направил соответствующие запросы по всем направлениям: банковскому и авиационно-техническому.

Голуб добавил, что политическое решение было принято, должно последовать решение технических вопросов.

«Я думаю, что в ближайшей перспективе, в ближайшее время все это будет решено», — заявил Голуб.

Когда оно будет принято, то это позволит авиакомпаниям работать по новым направлениям, а также откроет возможности заключения соглашений о воздушном сообщении с новыми странами.

11 сентября прибывший в Минск представитель президента США Джон Коул заявил, что Вашингтон снимает санкции с «Белавиа», которые действовали с апреля 2022 года. Согласно ограничениям, белорусской авиакомпании было запрещено летать в Белоруссию или Россию на принадлежащих Минску, контролируемых или эксплуатируемых ею самолетах, произведенных в Штатах.

Ранее в РФ назвали бессмысленным снятие американских санкций с «Белавиа».

