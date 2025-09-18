На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РФ назвали бессмысленным снятие американских санкций с «Белавиа»

РГ: снятие санкций с «Белавиа» ничего не даст ни России, ни Белоруссии
true
true
close
Максим Шеметов/Reuters

Россия ничего не выигрывает от снятия американских санкций с «Белавиа», кроме того, сама Белоруссия вряд ли окажется в выигрыше после отмены ограничений. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на экспертов отрасли.

«Сначала были предположения, что «Белавиа» сможет закупать запчасти и каким-то образом передавать их российским авиакомпаниям, чтобы они тоже могли ремонтировать свои Boeing оригинальными комплектующими. Однако теперь выяснилось, что это невозможно», – рассказал руководитель портала «Авиация России» Андрей Величко.

В письме Бюро промышленности и безопасности (BIS), адресованном «Белавиа», указано, что авиационные запчасти предназначены исключительно для ремонта восьми указанных бортов и не могут быть направлены за рубеж. Об этом сообщил Величко. Таким образом, сняв с «Белавиа» одни санкции, США наложили на авиакомпанию другие, уверен эксперт.

18 сентября стало известно, что BIS наложило запрет на использование восьми указанных белорусских «боингов» для полетов в Россию, Иран, Северную Корею, Сирию, Кубу, Крым, а также на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее эксперт выразил мнение, что «Белавиа» не сократит рейсы в Россию.

