В Госдуме предлагают изображать на купюрах сцены ВОВ, а не достопримечательности регионов

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» назвал провокацией голосование Центробанка за символ для банкноты номиналом 500 рублей, где соперничают деловой центр «Грозный-сити» и гора Эльбрус. По его словам, проигравшие в любом случае обидятся из-за «горячей» крови, поэтому от изображений символов регионов на купюрах стоит отказаться совсем.

«Центробанк опять устроил провокацию. Сначала была история с казанской церковью без креста. Теперь для дизайна купюры предложены на выбор достопримечательности северокавказских регионов. Но ведь каждый кулик свое болото хвалит, и проигравшие будут чувствовать себя обиженными. А там народ горячий, вот и пошла такая «заруба». Предлагаю отказаться от этой неудачной затеи и вообще от «географического принципа», а изображать на рублях героические страницы Великой Отечественной войны. Это наша общая память, гордость и боль — всех народов нашей необъятной родины. Давайте объединять людей, а не разъединять их», — сказал он.

Несколько дней назад ЦБ РФ запустил голосование за изображение, которое будет размещено на банкноте номиналом 500 рублей, посвященной Пятигорску и Северо-Кавказскому федеральному округу. Среди предложенных вариантов есть большой азимутальный телескоп в Карачаево-Черкесии, курорт Домбай, Нарзанская галерея, Дербентская крепость, Чиркейская ГЭС, комплекс небоскребов «Грозный-Сити» и гора Эльбрус.

После запуска конкурса глава Чечни Рамзан Кадыров призвал проголосовать за «Грозный-сити», поскольку объект «символизирует нашу победу над международным терроризмом, возрождение Чеченской Республики в составе России и начало новой эпохи».

На момент публикации Эльбрус занимает лидирующую позицию — за него проголосовали более 398 тысяч человек. Комплекс небоскребов в Грозном на втором месте — его выбрали порядка 327 тысяч человек.

Ранее стало известно, что ЦБ может представить обновленную банкноту в 500 рублей в 2026 году.