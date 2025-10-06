На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предлагают изображать на купюрах сцены ВОВ, а не достопримечательности регионов

Депутат Миронов призвал отказаться от изображения символов регионов на купюрах
true
true
true
close
Depositphotos

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» назвал провокацией голосование Центробанка за символ для банкноты номиналом 500 рублей, где соперничают деловой центр «Грозный-сити» и гора Эльбрус. По его словам, проигравшие в любом случае обидятся из-за «горячей» крови, поэтому от изображений символов регионов на купюрах стоит отказаться совсем.

«Центробанк опять устроил провокацию. Сначала была история с казанской церковью без креста. Теперь для дизайна купюры предложены на выбор достопримечательности северокавказских регионов. Но ведь каждый кулик свое болото хвалит, и проигравшие будут чувствовать себя обиженными. А там народ горячий, вот и пошла такая «заруба». Предлагаю отказаться от этой неудачной затеи и вообще от «географического принципа», а изображать на рублях героические страницы Великой Отечественной войны. Это наша общая память, гордость и боль — всех народов нашей необъятной родины. Давайте объединять людей, а не разъединять их», — сказал он.

Несколько дней назад ЦБ РФ запустил голосование за изображение, которое будет размещено на банкноте номиналом 500 рублей, посвященной Пятигорску и Северо-Кавказскому федеральному округу. Среди предложенных вариантов есть большой азимутальный телескоп в Карачаево-Черкесии, курорт Домбай, Нарзанская галерея, Дербентская крепость, Чиркейская ГЭС, комплекс небоскребов «Грозный-Сити» и гора Эльбрус.

После запуска конкурса глава Чечни Рамзан Кадыров призвал проголосовать за «Грозный-сити», поскольку объект «символизирует нашу победу над международным терроризмом, возрождение Чеченской Республики в составе России и начало новой эпохи».

На момент публикации Эльбрус занимает лидирующую позицию — за него проголосовали более 398 тысяч человек. Комплекс небоскребов в Грозном на втором месте — его выбрали порядка 327 тысяч человек.

Ранее стало известно, что ЦБ может представить обновленную банкноту в 500 рублей в 2026 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами