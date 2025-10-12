На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Полярники наткнулись на белого медведя

Readovka: собака Муха защитила полярных исследователей от белого медведя
Telegram-канал «Readovka»

Белый медведь влез в дом к полярникам через окно. Об этом сообщил Telegram-канал Readovka.

Медведя отогнали собаки, одну из которых звали Муха. Животные при этом не пострадали, как и люди.

Белый медведь – самый крупный наземный хищник на Земле. Вес взрослых самцов этого животного доходит до 600 кг. Основная пища белого медведя – тюлени. Животное способно учуять запах добычи за много километров и иногда приходит к местам ведения зверобойного промысла и свалкам вблизи арктических поселков за пищей.

До этого в Антарктиде российские полярники спасли детеныша пингвина в районе российской исследовательской станции «Мирный».

Из-за урагана «Хасуэлл» детеныш императорского пингвина попал в ловушку из льда, образовавшуюся за счет естественного таяния вокруг его тела. Снег превратился в твердую «скорлупу», которую он не мог сам разбить. Его освободили и вернули в семью.

Ранее в Курске трое детей играли в полярников и устроили пожар в квартире.

