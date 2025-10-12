Названа страна — лидер Европы по длительности мобильных разговоров

Турция занимает первое место в Европе по средней продолжительности мобильных разговоров, которая составила 493 минуты в месяц. Об этом сообщает Dünya со ссылкой на министра транспорта и инфраструктуры Абдулкадира Уралоглу.

Он рассказал, что в секторе электронной связи республики работают 405 операторов, которым выдано в общей сложности 751 разрешение.

Уралоуглу добавил, что во втором квартале 2025 года в Турции было совершено 81,8 млрд минут мобильных разговоров.

«Это подтверждает, что Турция лидирует в Европе по количеству мобильных разговоров с средней продолжительностью использования 493 минуты в месяц», — заявил министр.

В августе сообщалось, что после блокировки голосовых вызовов в Telegram и WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) россияне стали чаще звонить по обычным мобильным номерам.

В Минцифры отметили, что в августе голосовой трафик в сетях вырос на 20–30%. Звонки через мессенджеры использовались в основном для общения с абонентами из других регионов или стран. Теперь же часть трафика вернулась в сотовые сети.

