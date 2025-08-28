На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне стали чаще звонить по мобильным после блокировки мессенджеров

В России телефонный трафик вырос на 30% из-за ограничений в Telegram и WhatsApp
Zamrznuti tonovi/Shutterstock/FOTODOM

После блокировки голосовых вызовов в Telegram и WhatsApp россияне стали чаще звонить по обычным мобильным номерам. Об этом «Известиям» рассказали в Минцифры.

В ведомстве отметили, что в августе голосовой трафик в сетях вырос на 20–30%. Звонки через мессенджеры использовались в основном для общения с абонентами из других регионов или стран. Теперь же часть трафика вернулась в сотовые сети.

В компании T2 (бренд Tele2) подтвердили рост спроса на голосовую связь: по их данным, в среднем по стране он увеличился на 9%, а в некоторых регионах — до 30%.

Эксперты напомнили, что еще недавно голосовой трафик в мобильных сетях снижался из-за популярности мессенджеров. Теперь нагрузка резко возросла, и операторы сталкиваются с перебоями, которые раньше происходили только в праздничные дни.

По расчетам TelecomDaily, за последние две недели телефонный трафик в России вырос на 15–20%. Причем около 40% звонков пришлись на междугородние и международные. Аналитики считают, что рост разговоров приведет и к увеличению расходов: к концу года траты на связь могут вырасти примерно на 7%, а для тех, кто активно звонит в другие регионы, — до 500 рублей в месяц.

Ранее были названы лучшие бесплатные аналоги WhatsApp и Telegram для звонков.

