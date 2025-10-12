На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Актрису Стасю Толстую включили в базу «Миротворец»

ТАСС: актриса и режиссер Стася Толстая попала в базу украинского Миротворца
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актрису и режиссера Стасю Толстую включили в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные ресурса.

Уточняется, что на сайте указаны личные данные актрисы за посещение Крыма. Ее обвинили покушении на территориальную целостность Украины, добавляет агентство.

Кроме того, в «Миротворец» попал ее супруг, актер Иван Толстой.

До этого российский писатель, автор книги «Время героев» Олег Рой попал в базу скандально известного украинского «Миротворца». На сайте указано, что писатель был добавлен в список за «поддержку российской агрессии», а также «пропаганду войны» и покушение на территориальную целостность Украины. Олега Роя обвиняют в том, что он якобы участвовал в мероприятиях, направленных на «героизацию военных преступников, принимавших участие в уничтожении городов и сел Украины».

Ресурс «Миротворец» был создан в 2014 году. В базу заносятся люди, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины. За последние годы черный список «Миротворца» пополнился данными журналистов, артистов и политиков, которые поддержали специальную военную операцию, посещали Крым, Донбасс или каким-то другим способом вызвали негативную оценку у авторов сайта.

Ранее в базу «Миротворца» попал режиссер Вуди Аллен.

