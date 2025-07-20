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Российского писателя внесли в базу «Миротворца»

Российский писатель Олег Рой внесен в базу украинского «Миротворца»
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Reuters

Российский писатель, автор книги «Время героев» Олег Рой попал в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости.

На сайте указано, что писатель был добавлен на сайт за «поддержку российской агрессии», «пропаганду войны», а также на за покушение на территориальную целостность Украины.

Украинцы заявляют, что писатель участвовал в мероприятиях, направленных на «героизацию военных преступников, принимавших участие в уничтожении городов и сел Украины».

Недавно выяснилось, что народный артист России Сергей Гармаш с 2022 года внесен в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец». Отмечается, что актер попал в базу сайта, за якобы покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также нарушение ее границ с целью проникновения в Крым.

Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал в своем Telegram-канале, что актер привез в регион гуманитарную помощь, и помог обновить классы в Генической санаторной школе-интернате. Сам актер родом из Херсона, уточнил глава региона.

Ранее актриса Светлана Ходченкова попала в базу «Миротворца».

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