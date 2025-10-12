Стало известно, где в Европе трудятся меньше всего

Жители Болгарии, России и Северной Македонии перерабатывают меньше всех в Европе

Среди стран Европы наименьшая доля работников, трудящихся сверх нормы, зафиксирована в Болгарии, России и Северной Македонии. Это выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата, Росстата, Международной организации труда и открытые данные.

Исследование охватило 41 страну и учитывало долю людей, работающих более 50 часов в неделю, при этом в некоторых странах, включая Северную Македонию и Россию, использовалась разбивка от 49 часов и выше.

Так, в Болгарии сверхурочно трудятся лишь 0,6% сотрудников, в России и Северной Македонии — по 0,8%. Небольшое число перерабатывающих отмечено также в Белоруссии (1,4%), Латвии (2,6%), Венгрии (2,8%), Румынии (2,9%) и Молдове (3,8%). Хорватия и Германия замыкают десятку стран с низким уровнем сверхурочной занятости — 4,1% и 4,4% соответственно.

В противоположность этому, наибольшие показатели переработки зарегистрированы в Турции, где более 50 часов в неделю трудятся около четверти занятых. Значительное число трудоголиков зафиксировано в Сербии (23,4%), Исландии (12,9%) и Греции (12,4%). В 2021 году высокая доля сверхурочно работающих была и на Украине — 11,6%. Среди других стран с заметной переработкой — Польша (9,2%), Великобритания (8,9%), Швейцария (8,6%), Португалия и Мальта (по 8,5%).

