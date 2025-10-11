На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Новосибирской области локализован пожар на производственной площадке экодомов

МЧС: в Новосибирской области потушено открытое горение в ангаре
true
true
true

Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре в Новосибирской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

«Открытое горение ликвидировано. По оперативной информации, один рабочий получил ожоги. От госпитализации он отказался», – уточнили в ведомстве.

В МЧС рассказали, что возгорание произошло на Шоссейной улице в поселке Мочище. В настоящее время оно локализовано. Пожарным удалось отстоять у огня часть производственного здания.

Возгорание началось 11 октября на площади 1,1 тыс. кв. м. на территории производственно-складского здания строительной компании «ЭкоДом Оптима». Видеозапись с места событий отражает, что с территории производственного предприятия оттуда поднимался черный густой дым.

11 октября стало известно о возгорании на производственной территории в Барнауле. Огонь охватил около 30 квадратных метров. В МЧС сообщили, что на территории предприятия загорелись световые фонари на фасаде здания, после чего произошло задымление под кровлей производственного цеха.

Ранее МЧС Крыма сообщило об обрушении скалы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами