В Новосибирской области локализован пожар на производственной площадке экодомов

МЧС: в Новосибирской области потушено открытое горение в ангаре

Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре в Новосибирской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

«Открытое горение ликвидировано. По оперативной информации, один рабочий получил ожоги. От госпитализации он отказался», – уточнили в ведомстве.

В МЧС рассказали, что возгорание произошло на Шоссейной улице в поселке Мочище. В настоящее время оно локализовано. Пожарным удалось отстоять у огня часть производственного здания.

Возгорание началось 11 октября на площади 1,1 тыс. кв. м. на территории производственно-складского здания строительной компании «ЭкоДом Оптима». Видеозапись с места событий отражает, что с территории производственного предприятия оттуда поднимался черный густой дым.

11 октября стало известно о возгорании на производственной территории в Барнауле. Огонь охватил около 30 квадратных метров. В МЧС сообщили, что на территории предприятия загорелись световые фонари на фасаде здания, после чего произошло задымление под кровлей производственного цеха.

