Световые фонари загорелись на территории предприятия в Барнауле

Пожар произошел на территории одного из предприятий в городе Барнауле в Алтайском крае. Об этом сообщило региональное управление МЧС РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что возгорание зафиксировали на проспекте Калинина. На территории расположенного здесь предприятия загорелись световые фонари на фасаде здания, после чего произошло задымление под кровлей производственного цеха.

«Пожар ликвидирован на площади 30 квадратных метров», — говорится в заявлении.

Из него следует, что к тушению огня привлекли 34 сотрудника экстренных служб и девять единиц техники. Среди них — одна автолестница, две аварийно-спасательные машины и шесть автоцистерн.

В результате происшествия никто не пострадал. По данным МЧС, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем во время проведения кровельных работ.

Ночью 11 сентября в селе Ульяново в Нижегородской области загорелось заброшенное здание фермы. Пламя распространилось на площади 1 400 квадратных метров. Прибывшие на место огнеборцы ликвидировали пожар, никто из людей не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают причины ЧП.

Ранее в Красноярске произошел пожар в районе бизнес-центра.