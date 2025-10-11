В Новосибирской области вспыхнуло производство экодомов

Металлический ангар и деревянное строение загорелись в Новосибирской области, сообщает в Telegram-канале МЧС России.

В ведомстве рассказали, что пожар произошел на Шоссейной улице в поселке Мочище. Огонь распространился на площадь более 1 тыс. кв. м.

Местный Telegram-канал уточняет, что возгорание началось на территории производственно-строительной компании «ЭкоДом Оптима». На фото оттуда поднимается густой черный дым.

В начале этой недели во Владивостоке возгорание случилось на полигоне твердых бытовых отходов. Сначала огонь тоже охватил примерно 1 тыс. кв. м. Вскоре его площадь увеличилась в полтора раза. К тушению огня привлекли три бульдозера, 23 самосвала, два пожарных расчета, один экскаватор и один фронтальный погрузчик.

