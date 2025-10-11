На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На реке Ангаре под Иркутском столкнулись катер и корабль, есть жертвы

SHOT: при столкновении катера с кораблем под Иркутском погибли четыре человека
true
true
true
close
Илья Наймушин/РИА Новости

В Иркутской области четыре человека утонули после столкновения катера и корабля на реке Ангаре. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал пишет, что около 15:00 (10:00 мск) скоростной катер FR25 столкнулся с кораблем недалеко от поселка Листвянка. Пять человек, находившихся на катере, упали в воду. Спасти удалось только одного из них.

По предварительной информации, он был за штурвалом. Остальных продолжают искать 16 спасателей.

В прошлом июне у Владивостока рыбацкий катер протаранил сухогруз, из-за чего три члена экипажа оказались в воде. Столкновение произошло в Уссурийском заливе напротив острова Русский во время сильного тумана. Корабль двигался по своему маршруту, когда перед ним неожиданно появился катер, не отобразившийся на радаре. В результате инцидента никто не пострадал, а упавших за борт быстро вернули на палубу.

Ранее турист выжил во время дрейфа в Охотском море.

