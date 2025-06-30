При столкновении рыболовного катера с сухогрузом у Владивостока моряки упали за борт

У Владивостока рыбацкий катер протаранил сухогруз, из-за чего три члена экипажа оказались в воде. Об этом сообщает Amur Mash.

Как пишет Telegram-канал, столкновение произошло накануне в Уссурийском заливе напротив острова Русский во время сильного тумана. Корабль двигался по своему маршруту, когда перед ним неожиданно появился катер, не отобразившийся на радаре.

Уточняется, что никто не пострадал, а упавших за борт быстро вернули на палубу.

Вечером 19 марта сухогруз «Светлый» оторвало от причала льдом и понесло в сторону Вантового моста в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел около 21:00. Судно оказалось неисправно, потому что ему сорвало швартовые трубы, и не смогло самостоятельно двигаться. На борту «Светлого» находились два человека. Сначала судно следовало по течению следом за ледоколом, а для возвращения его к берегу потребовался большой буксир.

Ранее туристу удалось выжить во время дрейфа в Охотском море.