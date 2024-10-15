Три недели плавал с трупами: как туристу удалось выжить во время дрейфа в Охотском море Выживший на лодке в Охотском море Пичугин пил дождевую воду и питался горохом

Рыбаки в Охотском море наткнулись на лодку туристов, которая пропала еще в начале августа. Ее несколько раз безрезультатно искало МЧС. У мужчин было с собой еды только на две недели и 20 литров питьевой воды. Их снесло в море, когда у лодки заглох мотор, чтобы выжить, люди собирали дождевую воду, размачивали горох и лапшу. Два человека умерли от голода и холода. Выживший мужчина потерял половину своего веса и даже не мог самостоятельно выбраться из лодки на борт корабля.

В Охотском море случайно нашли и спасли 46-летнего туриста Михаила Пичугина, который вместе со своим братом и его сыном два месяца дрейфовали на лодке среди волн. Сейчас мужчина госпитализирован, рассказал и.о. главного врача Магаданской областной больницы Юрий Леднев.

«Могу сказать, что пациент более-менее стабильный... Разместим в реанимационном отделении и будем заниматься обследованием», — указал медик.

После того, как Пичугина доставили в больницу, его поместили в противошоковую палату. Первым делом ему проведут полную диагностику, с пострадавшим будет работать психолог. Его сын и брат не выжили, турист долгое время был вынужден оставаться в лодке вместе с трупами.

«Видно, что очень устал. С ним 24 часа будут находиться врачи. Завтра к нему придет психолог, потому что все равно человека нужно разгрузить после случившегося. Мы стараемся не задавать ему лишних вопросов, чтобы не вызвать неприятные воспоминания», — отметил Леднев.

Когда Пичугина обнаружили на лодке, он был в сознании. Первым делом принял теплый душ на борту корабля, который его подобрал, также успел несколько раз поесть и поспать. Мужчина сильно обезвожен и истощен, сейчас остается в сознании в стабильно тяжелом состоянии. Реагирует на окружающее адекватно, ему дали успокоительное. Ситуацию взял на контроль министр здравоохранения региона Александр Витько.

Хотели посмотреть китов

Семья Пичугиных любит путешествовать, а в этот раз мужчины хотели добраться до Шантарских островов и посмотреть на китов, поделились близкие.

«Воочию наблюдать китов — это очень вдохновляло их... Они думали о всем хорошем. Природа там какая!»

— пояснил РЕН ТВ друг выжившего Виктор Козулин.

В поездку с Михаилом Пичугиным отравились его старший брат, 49-летний Сергей и племянник, 15-летний Илья. У последнего за два месяца, что лодка дрейфовала в море, прошел день рождения, но неизвестно, дожил ли подросток до него.

Маршрут туристы изучили заранее, готовились к плаванию год. Козулин назвал их опытными путешественниками, готовыми к неожиданным ситуациям. В море троица вышла на специальной надувной лодке с бронированным дном, куда можно положить до тонны грузов. Отдых согласовали с погранслужбой, так как острова являются заповедной зоной.

«Едем на Шантары. На китов смотреть, рыбачить», — описывал план Пичугин-младший перед поездкой, снимая лодку на видео.

В начале путешествие шло по плану, мужчины встретились в Хабаровском крае, проплыли часть пути, во время которой виделись с другими туристами. Пропали они на последнем отрезке, когда должны были от мыса Перовского переправиться по воде до мыса Чкалова, а потом до прибрежного сахалинского города Оха. От Перовского Пичугины отчалили днем 9 августа и позже не вышли на связь в положенное время. У лодки заглох мотор, и ее снесло дальше от суши.

Родные сразу забили тревогу, но все поиски оказались тщетны.

«По мнению родственников, спасатели довольно халатно отнеслись к своей работе и обследовали не всю территорию, что могли. Полторы недели назад родственники пропавших сами отправились на Сахалин, арендовали лодку и осматривали побережье Амурского лимана. Поиски результата также не дали», — указывает Telegram-канал Baza.

В то же время сами спасательные службы обращают внимание на сложные погодные условия, которые мешали использовать лодки или вертолеты. Всего поиски велись трижды, два раза силами МЧС, один раз с помощью волонтеров, привлекали самолет. По факту случившего заведено уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации водного транспорта.

«Бывшая жена выжившего мужчины Екатерина с самого начала верила, что он не умер — указывала специалистам, что они не нашли ни вещей, ни катамаран, ни лодку, которая была привязана к борту. Женщина постоянно приходила в прокуратуру и требовала искать близких без остановки... Мать погибшего школьника тоже ходила в прокуратуру..., просила найти сына,... нанимала специалистов на скопленные деньги», — описывает Telegram-канал Mash.

Чудесное спасение

Запасов еды у Пичугиных было только на две недели, питьевой воды 20 литров. Кроме того, они взяли теплую одежду, спасательные жилеты и сигнальные ракеты.

«Пришлось выкручиваться — пить дождевую воду и размачивать горох, чтобы его подольше хватило», — передает Shot слова мужчины перед тем, как его забрали в реанимацию.

Дождевую воду Пичугины собирали в емкости, которые были с собой. Кроме гороха размачивали крупу, сублимированную лапшу. Бывшая жена Михаила Екатерина предположила, что выжить ему помог большой вес — до трагедии мужчина весил около 100 кг, а сейчас примерно 50 кг.

Первым в начале сентября умер подросток . По разным версиям, от обезвоживания и переохлаждения, либо от голода.

«В лодке еще оставалась еда — парень просто не мог больше есть сухую вермишель и отмоченный горох... Его организм не принимал эту еду»,

— утверждает Baza.

Спустя три недели, в конце сентября скончался брат Пичугина. Михаил рассказал спасателям, что под конец тот тоже больше не мог есть имеющуюся пищу.

close Дальневосточная транспортная прокуратура

Mash сообщает, что после смерти сына Сергей Пичугин практически «сошел с ума». Он кричал и выпрыгивал из лодки — из-за этого Михаилу приходилось вытаскивать его из воды, переодевать и греть своим телом. По версии же Baza Михаил рассказал рыбакам, что в конце сентября у них стали образовываться пролежни. Чтобы хоть немного уменьшить боль, его брат решил помыться. Однако, он не удержался и упал в воду. Михаил смог достать брата из ледяной воды, но тот стал сильно замерзать и умер.

Температура моря к моменту исчезновения группы уже опустилась до восьми градусов. К тому же, лодка попадала в штормы. Оставаться на плаву ей помогал плавучий якорь. Тела Пичугин привязал к лодке, чтобы они не оказались за бортом. После смерти близких он обвесил лодку светоотражательными спасжилетами, чтобы быть заметным издалека, и в итоге именно это спасло его.

Рыболовный траулер «Ангел» 14 октября проходил мимо, команда увидела отражение света. Сначала моряки подумали, что это буй, но потом опознали лодку. Пичугина нашли спустя почти 70 дней нахождения в море за тысячу километров от Охи . К тому моменту турист настолько обессилел, что его пришлось доставать из лодки краном. В Думе уже предложили наградить моряков за спасение человека.

Эксперты называют случай Пичугина уникальным. Он должен был действовать очень продуманно, чтобы остаться живым и продержаться без подходящих припасов в море.

«Эта история спасения должна заставить других моряков брать с собой в море достаточное количество воды, еды, медикаментов, а также средств для подачи сигналов бедствия», — заявил специалист по выживанию Эдуард Халилов.