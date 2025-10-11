В Армении тысячи человек присоединились к движению Карапетяна

К движению Карапетяна за полтора месяца присоединились 5 тысяч человек

В Армении за полтора месяца к движению «По-нашему», созданному бизнесменом Самвелом Карапетяном, присоединились 5 тысяч человек. Об этом сообщил координатор движения Нарек Карапетян, передает РИА Новости.

«У нас уже есть укомплектованная команда и конкретные результаты. За полтора месяца к движению «По-нашему» присоединились 5 тысяч добровольцев», — сказал координатор.

Нарек Карапетян добавил, что ежедневно с представителями движения связываются сотни людей, предлагая помощь. По его словам, если подобная тенденция сохранится, то в ближайшие месяцы к организации присоединятся десятки тысяч человек. Координатор движения утверждает, что это станет большим подспорьем для изменений в обществе.

Глава ГК «Ташир» Самвел Карапетян, имеющий российское гражданство, в июне был задержан и затем арестован по обвинению в публичных призывах к захвату власти, чего он не признает. После ареста в отношении его бизнеса начались проверки и процессы национализации. Несмотря на это, Карапетян заявил о планах создания новой политической силы для решения проблем армянского народа.

Ранее стало известно, когда движение бизнесмена Карапетяна начнет политическую деятельность.