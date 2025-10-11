На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин порезал собутыльника ножом и изнасиловал его жену

В Ленобласти мужчина устроил поножовщину в гостях и изнасиловал хозяйку дома
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Мужчина пришел в гости и устроил поножовщину из-за спора с хозяином квартиры под Петербургом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу и области.

Все произошло 9 октября в квартире одного из домов на Молодежном бульваре в Киришах. На месте преступления обнаружили 50-летнего хозяина с ножевым ранением живота. Пострадавшего доставили в больницу и поместили в реанимацию, но спасти не смогли.

Подозреваемого задержали в его доме в поселке Пчевжа. Оказалось, что в день инцидента 39-летний мужчина находился в гостях у потерпевшего. Во время застолья, на котором присутствовала 48-летняя супруга хозяина квартиры, возник конфликт, переросший в драку.

В ходе потасовки гость ударил жертву ножом и, пока раненый лежал на полу, изнасиловал его жену. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, ведется следствие.

Ранее россиянин изрезал соседа ножом из-за былых обид и сжег его квартиру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами