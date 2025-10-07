Россиянин изрезал соседа ножом из-за былых обид и сжег его квартиру

В Пермском крае мужчина изрезал соседа и сжег его квартиру

В Пермском крае мужчину обвинили в том, что он изрезал соседа ножом и сжег его квартиру. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 30 сентября в одной из квартир города Березники. Предварительно, между соседями, имевшими давний конфликт, произошла ссора. В ходе конфликта мужчина 1988 года рождения нанес ножевые ранения в область шеи знакомому 1966 года рождения — последний не выжил. После этого нападавший похитил имущество соседа, поджег квартиру и скрылся с места преступления.

Подозреваемого задержали в кратчайшие сроки. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, фигуранту предъявлено обвинение. Правоохранители осмотрели место происшествия, изъяли вещественные доказательства и назначили судебные экспертизы. Расследование продолжается.

