В Абхазии в ДТП пострадали туристы из Ставрополья

В Абхазии микроавтобус с россиянами сорвался в пропасть
true
true
true
close
Sergei Afanasev/Shutterstock/FOTODOM

В Абхазии произошло ДТП с автобусом, в котором находились туристы из Ставропольского края, сообщило правительство региона. Губернатор Владимир Владимиров написал в своем Telegram-канале о том, что автобус с экскурсионной группой сорвался в пропасть в горной местности.

«В Абхазии произошел несчастный случай с нашими земляками. По оперативной информации от властей республики, экскурсионный микроавтобус, в котором были туристы из Ставрополья, в горной местности съехал с дороги. <...> Краевой Минздрав на связи с абхазскими коллегами. Установлено взаимодействие по линии федеральной службы медицины катастроф», — говорится в посте.

По предварительным данным, три человека получили помощь на месте, а четверо госпитализированы в республиканское медицинское учреждение. Одного из пострадавших спасти не удалось.

«Пока у нас нет полной информации о произошедшем. Работаем, чтобы получить эти данные. Ждем список ставропольцев, которые находились в микроавтобусе», — заявил Владимиров.

МЧС Абхазии сообщило, что ДТП произошло возле поселка Акармара. Выжившие были доставлены в районную больницу Ткуарчала. Водитель и еще трое пассажиров смогли выбраться из автобуса самостоятельно.

Ранее выяснилось, что среди пострадавших в ДТП с автобусом в Аланье есть россияне.

