Мирзиёев назвал энергетику одним из ключевых направлений сотрудничества с Россией

Президент Узбекистана подчеркнул роль России в развитии Центральной Азии
Официальный веб-сайт Президента Республики Узбекистан

Взаимодействие России и Центральной Азии приобретает особую актуальность. Об этом, выступая на втором саммите «Россия – Центральная Азия» в Душанбе, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«Подчеркну: Россия была, есть и всегда будет для нас ключевым, приоритетным стратегическим партнером и союзником», — сказал он.

По его словам, усиление геополитической нестабильности, экономическая турбулентность и глобальные вызовы требуют более тесной координации между Россией и странами региона. И одним из ключевых направлений взаимодействия для них Мирзиёев назвал энергетику.

Как подчеркнул глава Узбекистана, энергетическое сотрудничество с Россией и далее будет являться фактором стабильности и устойчивости региона.

Анонсировав разработку программы «Энергетическое партнерство России и Центральной Азии», которая охватит совместные проекты в сфере возобновляемых источников энергии, энергосбережения и инфраструктуры, Мирзиёев также предложил учредить Региональный центр компетенций по атомной энергетике и принять Программу подготовки кадров на базе Ташкентского филиала МИФИ.

Кроме того, президент Узбекистана сообщил о начале строительства совместно с Россией первой атомной электростанции и Центра ядерной медицины в Узбекистане.

Напомним, саммит «Россия – Центральная Азия» проходит в Душанбе и объединяет лидеров стран региона для обсуждения актуальных вопросов двустороннего и многостороннего взаимодействия.

