Порт Роттердама прекратил обслуживать контейнеровозы из-за забастовки

Работа с контейнеровозами в порту Роттердама парализована из-за продолжающейся забастовки докеров. Об этом сообщила пресс-секретарь гавани Сигрид Хесселинк, передает ТАСС.

«Из-за забастовки докеров мы в данный момент не можем обслуживать контейнерные суда. Морские операции в терминалах порта полностью остановлены, так как контейнеры нельзя ни закрепить, ни снять», — сказала она, отметив, что другие портовые операции проводятся в обычном режиме и уже разгруженные контейнеры продолжают отправляться вглубь страны автотранспортом, по железной дороге и внутренним водным путям.

По ее словам, забастовка докеров пока не имеет серьезных последствий.

В данный момент входа в гавань ожидают 13 контейнеровозов.

Забастовка началась 8 октября и продлится 48 часов. Профсоюз требует от администрации порта повышения зарплаты на 7% и индексации окладов по уровню инфляции. Руководство порта считает требования сотрудников чрезмерными.

В сентябре забастовку объявили сотрудники службы безопасности парламента Британии.

Ранее забастовки начались на автозаводах Hyundai в Южной Корее.