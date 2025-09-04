Забастовки вспыхнули на автозаводах Hyundai в Южной Корее

На автомобильных заводах Hyundai в Южной Корее начались забастовки с требованиями о повышении заработной платы и сокращении рабочего дня, сообщает Reuters.

«Корейский профсоюз компании, насчитывающий около 40 тыс. членов, объявил о проведении частичных забастовок на различных заводах, включая фабрики в Ульсане, Чонджу и Асане. Работники будут отсутствовать на работе по два часа в среду и четверг и по четыре часа в пятницу», — отмечается в публикации.

Профсоюз потребовал от руководства автокомпании выплатить работникам премию в размере 30% от чистой прибыли Hyundai в 2024 году. По итогам прошлого года Hyundai зафиксировал рекордную выручку из-за высоких продаж автомобилей в США.

