Сотрудники службы безопасности парламента Британии объявили забастовку

Сотрудники службы безопасности парламента Великобритании объявили забастовку в связи с, по их мнению, неудовлетворительными заработной платой и условиями работы, заявили в профсоюзе государственных и коммерческих служб (PCS), передает РИА Новости.

«Сотни сотрудников службы безопасности проведут забастовку», — говорится в заявлении профсоюза.

Забастовка запланирована на 3-4 сентября и 10-11 сентября. Кроме того, сообщается, что с 1 по 12 сентября члены профсоюза откажутся от сверхурочной работы, они намерены выполнять только минимальные должностные обязанности.

Сотрудники также выразили недовольство сокращением ежегодного отпуска на шесть дней.

Представитель парламента заявил, что полиция Лондона поможет в обеспечении безопасности на время забастовки.

В августе в Австралии около 50 тыс. учителей вышли на забастовку впервые за 15 лет, требуя улучшить условия труда. Забастовка затронула 1266 государственных школ Квинсленда.

Ранее сообщалось, что сотрудники Лувра провели спонтанную забастовку.