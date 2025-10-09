Петербург назвали лидером среди регионов России по потреблению природного газа

В Санкт-Петербурге последовательно реализуется президентская повестка газификации с акцентом на развитие внутреннего рынка газа. Об этом в рамках XIV Петербургского международного газового форума сообщил глава города Александр Беглов.

В администрации Петербурга уточнили, что форум собрал представителей органов государственной власти России и зарубежных стран, руководителей крупнейших компаний и отраслевых ассоциаций.

Выступая на мероприятии, Беглов отметил, что уровень газификации города составляет почти 96%, один из самых высоких в стране. В 2023 году были расширены меры социальной поддержки: подключение домовладений к газораспределительным сетям для льготных категорий граждан стало полностью бесплатным.

Кроме того, по поручению президента России в Петербурге досрочно завершено строительство газопроводов до границ домовладений.

«Президент России отметил, что сейчас газовая отрасль проходит этап серьезных изменений. Речь идет не только о переключении экспорта с Запада на Восток, но и о существенном увеличении поставок на внутренний рынок. В том числе — по программе социальной газификации, которая стартовала в 2021 году. Президентская повестка последовательно реализуется в Петербурге», — заявил Беглов.

Уточняется, что природный газ занимает более 99,8% топливно-энергетического баланса Петербурга. Все городские котельные, ранее работавшие на угле или мазуте, переведены на газ и другие экологически чистые виды топлива.

В администрации города добавили, что Петербург остается лидером среди регионов России по потреблению природного газа — порядка 12 млрд кубометров в год.

Также в рамках программы газификации до 2034 года планируется построить свыше 400 км газопроводов, около 300 км внутрипоселковых сетей и пять новых газозаправочных станций.

Кроме того, предусмотрено строительство и реконструкция трех газораспределительных станций — «Восточная-2», «Санкт-Петербург» и «Сестрорецк» в Ленинградской области.