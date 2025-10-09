На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Петербург назвали лидером среди регионов России по потреблению природного газа

Беглов: уровень газификации Петербурга составляет почти 96%
true
true
true
close
Алексей Даничев/РИА Новости

В Санкт-Петербурге последовательно реализуется президентская повестка газификации с акцентом на развитие внутреннего рынка газа. Об этом в рамках XIV Петербургского международного газового форума сообщил глава города Александр Беглов.

В администрации Петербурга уточнили, что форум собрал представителей органов государственной власти России и зарубежных стран, руководителей крупнейших компаний и отраслевых ассоциаций.

Выступая на мероприятии, Беглов отметил, что уровень газификации города составляет почти 96%, один из самых высоких в стране. В 2023 году были расширены меры социальной поддержки: подключение домовладений к газораспределительным сетям для льготных категорий граждан стало полностью бесплатным.

Кроме того, по поручению президента России в Петербурге досрочно завершено строительство газопроводов до границ домовладений.

«Президент России отметил, что сейчас газовая отрасль проходит этап серьезных изменений. Речь идет не только о переключении экспорта с Запада на Восток, но и о существенном увеличении поставок на внутренний рынок. В том числе — по программе социальной газификации, которая стартовала в 2021 году. Президентская повестка последовательно реализуется в Петербурге», — заявил Беглов.

Уточняется, что природный газ занимает более 99,8% топливно-энергетического баланса Петербурга. Все городские котельные, ранее работавшие на угле или мазуте, переведены на газ и другие экологически чистые виды топлива.

В администрации города добавили, что Петербург остается лидером среди регионов России по потреблению природного газа — порядка 12 млрд кубометров в год.

Также в рамках программы газификации до 2034 года планируется построить свыше 400 км газопроводов, около 300 км внутрипоселковых сетей и пять новых газозаправочных станций.

Кроме того, предусмотрено строительство и реконструкция трех газораспределительных станций — «Восточная-2», «Санкт-Петербург» и «Сестрорецк» в Ленинградской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами