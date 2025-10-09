Зеленский назвал Усть-Лугу и Приморск «достижимыми целями»

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский назвал достижимыми целями Усть-Лугу и Приморск в Ленобласти
Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удары вглубь России, назвав достижимыми цели в Усть-Луге и Приморске. Об этом он написал на своей странице в Telegram-канале.

«Есть позитив, потому что были разные у нас моменты, и сейчас мы уже говорим не об единичных случаях. Мы понимаем, что Усть-Луга, Приморск — достижимы», — написал Владимир Зеленский.

Как отметил президент Украины, атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) привели к дефициту бензина в России.

4 октября Ленинградская область отразила атаку беспилотников, там сбили семь беспилотников. Тогда губернатор региона Александр Дрозденко сообщал в своем Telegram-канале о возгорании в промышленной зоне, которое удалось ликвидировать.

Надолго до этого на территории Ленинградской области объявили опасность атаки дронов.

Ранее на Западе заявили, что Украина уже использует ракеты «Фламинго» для ударов вглубь РФ.

