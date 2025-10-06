На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе заявили, что Украина уже использует ракеты «Фламинго» для ударов вглубь РФ

Economist: Украина начала использовать ракеты «Фламинго» для ударов вглубь России
Efrem Lukatsky/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять дальнобойные ракеты собственного производства «Фламинго» для ударов вглубь России. Об этом сообщает The Economist.

«Также сообщается о начале использования крылатых ракет FP -5 «Фламинго». Они значительно быстрее беспилотников, летают всего в 50 метрах над землей, имеют дальность более 3000 км и обладают огромной мощностью», — говорится в тексте.

По данным издания, сейчас производится «две-три» ракеты в день, но к концу месяца «это число увеличится до семи».

До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал дальнобойную ракету «Фламинго» большим успехом и анонсировал ее массовое производство. Зеленский заверил, что испытания ракеты уже прошли, и она «самая успешная», которая сегодня есть у Украины. Он подчеркнул, что она может пролететь 3000 километров.

Ранее в Госдуме ответили, как украинские ракеты «Фламинго» повлияют на ход СВО.

