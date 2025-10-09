В мессенджере Max запустили «Цифровой ID» по водительским правам

Пользователи мессенджера Max получили возможность создать «Цифровой ID» на основе водительского удостоверения через портал «Госуслуги». Об этом сообщил глава VK Владимир Кириенко на форуме «Финополис-2025», передает ТАСС.

Как отметил Кириенко, изначально цифровой идентификатор был доступен только по биометрии или заграничному паспорту.

«Совместно с «Госуслугами» мы сегодня запустили возможность создания «Цифрового ID» по водительским правам. За пару минут любой пользователь может получить все возможности», — сказал он.

Для создания идентификатора необходимо в профиле мессенджера Max выбрать опцию «Создание ID», дать согласие на использование биометрических данных, а затем на портале «Госуслуги» подтвердить согласие на обработку персональных данных. После этого нужно сделать селфи для верификации.

По данным Mediascope, более 41 млн человек воспользовались в сентябре российским мессенджером Max, что составляет около 34% населения страны.

Ранее в мессенджере Мax появилась возможность подписать документы.