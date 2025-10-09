На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В мессенджере Max запустили «Цифровой ID» по водительским правам

Глава VK Кириенко: в Max запустили «Цифровой ID» по водительским правам
Владимир Астапкович/РИА Новости

Пользователи мессенджера Max получили возможность создать «Цифровой ID» на основе водительского удостоверения через портал «Госуслуги». Об этом сообщил глава VK Владимир Кириенко на форуме «Финополис-2025», передает ТАСС.

Как отметил Кириенко, изначально цифровой идентификатор был доступен только по биометрии или заграничному паспорту.

«Совместно с «Госуслугами» мы сегодня запустили возможность создания «Цифрового ID» по водительским правам. За пару минут любой пользователь может получить все возможности», — сказал он.

Для создания идентификатора необходимо в профиле мессенджера Max выбрать опцию «Создание ID», дать согласие на использование биометрических данных, а затем на портале «Госуслуги» подтвердить согласие на обработку персональных данных. После этого нужно сделать селфи для верификации.

По данным Mediascope, более 41 млн человек воспользовались в сентябре российским мессенджером Max, что составляет около 34% населения страны.

Ранее в мессенджере Мax появилась возможность подписать документы.

