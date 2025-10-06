Более трети россиян воспользовались нацмессенджером MAX

Более 41 млн человек воспользовались в сентябре российским мессенджером Max, что составляет около 34% населения страны. Такие данные привели в статистике Mediascope, с которой ознакомился ТАСС.

Исследование провели среди жителей России старше 12 лет, оно включало анализ активности в мобильной и десктопной версиях приложения.

По информации исследователей, среднесуточный охват аудитории в сентябре достиг 14 млн пользователей, а в начале октября этот показатель увеличился до 17 млн. С июня по сентябрь 2025 года количество пользователей мессенджера выросло почти в 16 раз — до 42 млн человек в месяц.

Бета-версия цифровой платформы MAX была запущена VK в марте. По словам руководителя компании VK Владимира Кириенко, в начале июня число зарегистрированных пользователей не превышало показатель в 100-200 тысяч.

Мессенджер предоставляет возможности для обмена сообщениями, голосовых и видеозвонков, а также отправки файлов объемом до четырех гигабайт. Приложение доступно для скачивания в App Store, RuStore и Google Play. Развитием национального мессенджера занимается дочерняя компания VK — «Коммуникационная платформа».

Ранее Китайский IT-эксперт заявил, что мессенджер MAX не копирует WeChat.