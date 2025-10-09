В Эстонии утвердили приговор журналистке, сотрудничавшей с российскими СМИ

Таллиннский окружной суд отклонил апелляцию защиты журналистки Светланы Бурцевой, которая сотрудничала с российским СМИ и из-за этого попала под дело о госизмене. Об этом сообщает портал ERR.

Отмечается, что суд также отказал Бурцевой в компенсации ущерба, причиненного ей во время уголовного процесса.

В июне журналистку приговорили к шести годам лишения свободы. По версии следствия, она сотрудничала с изданиями «Россия сегодня», что расценили как нарушение санкций Евросоюза.

Кроме того, во время написания книги «Гибридная война за мир» Бурцева якобы поддерживала связи с сотрудником Федеральной службы безопасности РФ и главой частной разведывательной компании. Сама книга, по их мнению, содержит информацию, порочащую страну и ее институты, а также направлена на разделение эстонского общества.

