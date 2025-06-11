Суд в Эстонии приговорил журналистку Бурцеву к шести годам лишения свободы

ERR: в Эстонии журналистку Бурцеву приговорили к шести годам по делу о госизмене

Суд в Эстонии приговорил журналистку Светлану Бурцеву к шести годам лишения свободы по делу о государственной измене и нарушении санкций. Об этом сообщает местное телерадиовещание ERR.

Согласно решению суда, журналистка «обеспечивала субъекту санкций доступ к экономическим ресурсам» в период сотрудничества с РИА «Россия сегодня», что расценивается как нарушение санкций Евросоюза.

Кроме того, по версии следствия, во время написания книги «Гибридная война за мир» Бурцева поддерживала связи с сотрудником ФСБ и главой частной разведывательной компании. Сама книга, по их мнению, содержит информацию, порочащую страну и ее институты, а также направлена на разделение эстонского общества.

О деле в отношении Бурцевой стало известно в августе 2024 года.

До этого Харьюский уездный суд Эстонии приговорил гражданина России, бывшего профессора Тартуского университета, политолога Вячеслава Морозова к шести годам лишения свободы по обвинению в шпионаже.

Ранее Захарова назвала «политической заказухой» преследование журналистки Бурцевой в Эстонии.