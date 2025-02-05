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В Эстонии журналистке Бурцевой запросили шесть лет тюрьмы

Baltnews: прокурор запросил шесть лет тюрьмы для журналистки Бурцевой
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Shutterstock

Прокурор запросил наказание в виде шести лет лишения свободы для журналистки Светланы Бурцевой по делу о госизмене. Об этом сообщает новостной портал Baltnews в Telegram-канале.

Как утверждают в полиции безопасности Эстонии, под псевдонимом Бурцева опубликовала книгу «Гибридная война за мир», которая, по их мнению, содержит информацию, порочащую страну и ее институты, а также направлена на разделение эстонского общества. Кроме того, журналистка обвиняется в сотрудничестве с медиагруппой «Россия сегодня», что расценивается как нарушение санкций Евросоюза.

О деле в отношении Бурцевой стало известно в августе.

В конце января сотрудника Sputnik Meedia Мати-Дмитрия Тересталя в Эстонии приговорили к двум годам и четырем месяцам условного лишения свободы с испытательным сроком в три с половиной года по обвинениям в «нарушении международных санкций». Суд установил, что после закрытия Sputnik Eesti в 2019 году Тересталь с супругой Еленой Черышевой создали некоммерческую, через которую продолжили деятельность Sputnik.

Ранее Захарова назвала «политической заказухой» преследование журналистки Бурцевой в Эстонии.

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