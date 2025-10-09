На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка 30 лет проходила с опухолью на голове, опасаясь операции

В Подмосковье врачи удалили 90-летней женщине кисту, с которой она жила 30 лет
Врачи Апрелевской поликлиники Наро-Фоминской больницы прооперировали 90-летнюю пациентку, которая 30 лет жила с огромной кистой на голове из-за страха перед операцией. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

«Атерома выросла у женщины прямо на голове, чем, конечно, доставляла немалые страдания. К счастью, наши врачи смогли объяснить пациентке возможные риски и она согласилась на операцию. Так, с первого раза мы успешно удалили новообразование, без натяжения тканей, что обеспечило оптимальный косметический результат и быстрое восстановление», — рассказала хирург больницы Вера Заречина.

После вмешательства пенсионерка поделилась, что жалеет, что не решилась на манипуляцию раньше.

Ранее в Саратове врачи спасли ребенка, проглотившего магнитные шарики.

