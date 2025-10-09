На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Саратове спасли ребенка, проглотившего магнитные шарики

Врачи в Саратове спасли ребенка, проглотившего магнитные шарики
true
true
true
close
ГУЗ СОДКБ/VK

В Саратове врачи спасли восьмилетнюю девочку, которая поступила в больницу с жалобами на боли в животе и отсутствие аппетита. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на Саратовскую областную детскую клиническую больницу.

Врачи установили, что ребенок случайно проглотил магнитные шарики от игрушки, которые поранили стенки кишки. Они провели срочную операцию и вытащили инородный предмет. Теперь самочувствие пациентки улучшилось, ее готовят к выписке.

«Самая большая опасность магнитов в том, что, попадая в кишечник, они примагничиваются друг к другу и вызывают непроходимость. Это грозит тяжелыми осложнениями и даже летальным исходом», — добавили в больнице.

В сентябре врачи Видновской клинической больницы спасли годовалого ребенка от отравления ртутью. Мать ребенка рассказала, что зашла в комнату и увидела, как ее сын играет с поврежденным градусником. Женщина заглянула ребенку в рот и обнаружила там шарики ртути. После этого женщина прополоскала мальчику рот и вызвала медиков. Прибывшая скорая госпитализировала маленького пациента.

Ранее сообщалось, что врачи два часа оперировали девочку, которую отец выбросил из окна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами