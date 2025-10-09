В Саратове спасли ребенка, проглотившего магнитные шарики

В Саратове врачи спасли восьмилетнюю девочку, которая поступила в больницу с жалобами на боли в животе и отсутствие аппетита. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на Саратовскую областную детскую клиническую больницу.

Врачи установили, что ребенок случайно проглотил магнитные шарики от игрушки, которые поранили стенки кишки. Они провели срочную операцию и вытащили инородный предмет. Теперь самочувствие пациентки улучшилось, ее готовят к выписке.

«Самая большая опасность магнитов в том, что, попадая в кишечник, они примагничиваются друг к другу и вызывают непроходимость. Это грозит тяжелыми осложнениями и даже летальным исходом», — добавили в больнице.

В сентябре врачи Видновской клинической больницы спасли годовалого ребенка от отравления ртутью. Мать ребенка рассказала, что зашла в комнату и увидела, как ее сын играет с поврежденным градусником. Женщина заглянула ребенку в рот и обнаружила там шарики ртути. После этого женщина прополоскала мальчику рот и вызвала медиков. Прибывшая скорая госпитализировала маленького пациента.

