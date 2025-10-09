На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Трогал за попу и между ног»: россиянка пожаловалась на домогательства мужчины в автобусе

Барнаулка заявила, то неизвестный трогал ее между ног в автобусе
true
true
true
close
SGr/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Барнаула пожаловалась на пожилого мужчину, который приставал к ней в автобусе. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

По словам девушки, извращенец орудует на маршруте автобуса №20 и ее домогался уже третий раз.

«Он позволил себе трогать меня за попу и между ног. Я попыталась убрать его руку, но он упорно держал ее. Сегодня я впала в ступор и ничего не могла даже сказать», — рассказала девушка.

По словам потерпевшей, на вид мужчине 60-65 лет. Девушка утверждает, что незнакомец выглядит прилично: одевается в пальто, рубашку, брюки, туфли. Также она отметила, что извращенец носит на левой руке золотые часы и меховую кепку.

Девушка призвала таких же, как она, потерпевших, обращаться в правоохранительные органы.

Ранее в Петербурге задержали мигранта, пристававшего к ребенку в автобусе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами