«Трогал за попу и между ног»: россиянка пожаловалась на домогательства мужчины в автобусе

Барнаулка заявила, то неизвестный трогал ее между ног в автобусе

Жительница Барнаула пожаловалась на пожилого мужчину, который приставал к ней в автобусе. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

По словам девушки, извращенец орудует на маршруте автобуса №20 и ее домогался уже третий раз.

«Он позволил себе трогать меня за попу и между ног. Я попыталась убрать его руку, но он упорно держал ее. Сегодня я впала в ступор и ничего не могла даже сказать», — рассказала девушка.

По словам потерпевшей, на вид мужчине 60-65 лет. Девушка утверждает, что незнакомец выглядит прилично: одевается в пальто, рубашку, брюки, туфли. Также она отметила, что извращенец носит на левой руке золотые часы и меховую кепку.

Девушка призвала таких же, как она, потерпевших, обращаться в правоохранительные органы.

Ранее в Петербурге задержали мигранта, пристававшего к ребенку в автобусе.