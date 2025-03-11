В Петербурге иностранец приставал к ребенку в автобусе

78.ru: в Петербурге задержали мигранта, пристававшего к ребенку в автобусе

В Петербурге пассажир приставал к школьнице в автобусе, мужчина трогал ребенка за ягодицы. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в автобусе №397, 12-летняя школьница пожаловалась на мужчину-иностранца, который приставал к ней. Незнакомец трогал ребенка за ягодицы.

По данным «Конкретно.ру», подозреваемый был задержан 10 марта, 23-летний мигрант доставлен в отдел полиции. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае бездомный приставал к ребенку на остановке. Мужчина начал оказывать знаки внимания восьмилетней девочке, стоявшей на остановке, он попытался схватить ребенка. За девочку заступилась женщина, агрессор ударил ее и лег спать на скамейку. Очевидцы обратились в правоохранительные органы, нападавшего задержали, им оказался 56-летний иностранец. В отношении агрессора составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее в Нижневартовске таксист приставал к девочке во время поездки.