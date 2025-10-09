Мошенники начали обманывать пенсионеров с помощью схемы со сдачей анализов

В МВД сообщили о схеме мошенников со сдачей анализов для обмана пенсионеров

Телефонные мошенники под видом сотрудников поликлиник убеждают российских пенсионеров назвать персональные данные якобы для пересдачи анализов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД России.

Злоумышленники звонят пенсионеру и утверждают, что им следует заполнить анкету для пересдачи анализов. После жертвам набирают «силовики», которые обвиняют их в финансировании запрещенных организаций.

В МВД предложили россиянам вносить свои средства на «безопасный счет», чтобы пресечь действия злоумышленников.

До этого сообщалось, что телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян для хищения пароля от «Госуслуг» под предлогом регистрации кода от нового домофона.

Накануне в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России рассказали, что мошенники могут не оставить жертву после похищения денег и продолжить эксплуатировать человека в своих преступных целях.

Ранее в ОП сообщили, что мошенники не стали меньше звонить после принятия закона о маркировке.