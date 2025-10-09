Стало известно, где россияне планируют провести длинные ноябрьские выходные

В этом году большинство россиян запланировали на ноябрьские выходные путешествия – по сравнению с прошлым годом количество бронирований выросло на 16%. В основном жители хотят посетить российские города, популярностью пользуются традиционно Петербург, Москва и Казань, рассказала исполнительный директор Альянса турагентств Наталья Осипова.

«По основным направлениям на эти праздники первое место занимают Санкт-Петербург и Москва. Дальше — Казань, Подмосковье, Сочи, Кавказские Минводы и Крым», — отметила эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей, добавив, что внутренние направления стали предпочтительнее из-за не слишком большого количества выходных.

Несмотря на осеннее время, россияне также сохранили интерес к круизным турам – их выбирают в основном те, кто сумел за счет выходных продлить свои отпуска. А что касается поездок за границу, то в топе оказались ближние страны – Белоруссия и Абхазия, куда число бронирований на один-три дня выросло на 13-15% по сравнению с 2024 годом, сообщила специалист.

Более дальние путешествия за границу россияне запланировали на новогодние каникулы. Здесь лидируют такие страны, как ОАЭ, Турция, Мальдивы, Куба, Таиланд и Вьетнам.

По российским направлениям на новогодние праздники многие уже бронируют горнолыжные курорты Краснодарского края – так, Красная Поляна на первые дни января забронирована уже на 70%, заключила эксперт.

