Воробьев: Подмосковье выходит в лидеры экспорта агропрома за счет цифровизации

В Подмосковье в этом году экспорт агропромышленной продукции стал важным фактором развития экономики – на этот сектор пришлось 20% от общего объема регионального экспорта. Таких результатов во многом удалось добиться благодаря цифровизации отрасли, передает 360.ru со ссылкой на выступление главы региона Андрея Воробьева на 27-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень».

Среди факторов успешного роста показателей губернатор выделил развитие логистики, в том числе – «сухих портов» в Наро-Фоминске, Дмитрове и Ногинске, которые стали точкой переправления всех российских контейнерных грузов. Сыграла роль и добавленная стоимость, благодаря которой средняя цена продукции на экспорт в области заняла первое место по стране, достигнув порядка 2 тыс. долларов за тонну.

«Такого результата удалось достичь за счет повсеместной цифровизации», — подчеркнул Воробьев. — Это касается производства, планирования закупок, складской логистики, финансового контура и обеспечения полной прозрачности всей цепочки производства».

В пример глава региона привел внедрение системы «Индустрия 4.0» компанией «Черкизово». Она подразумевает применение роботизированных линий и технологий ИИ, что позволяет тщательно отслеживать качество и контролировать сквозные данные.

Напомним, до этого Воробьев также сообщил, что в Подмосковье активно применяют современные технологии для повышения качества услуг в различных сферах, в том числе – в ЖКХ. Так, например, возможности искусственного интеллекта помогают специалистам отрасли быстро обнаруживать и устранять аварии на сетях.

Ранее Мишустин оценил роль агропрома в обеспечении продовольственной безопасности страны.