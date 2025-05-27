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Премьер РФ оценил продовольственную обеспеченность страны

Мишустин: агропромышленный комплекс надежно обеспечивает продбезопасность страны
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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Агропромышленный комплекс надежно обеспечивает продбезопасность страны. Такое заявление сделал премьер-министр России Михаил Мишустин в приветствии к участникам итогового заседания коллегии Минсельхоза РФ, его слова передает РИА Новости.

«Во многом это заслуга всех, кто занят в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности. Именно ваш нелегкий труд и профессионализм — основа успехов в отрасли», — сказал Мишустин.

Премьер-министр РФ отметил, что России предстоит укрепить свои позиции как одного из лидеров глобального продовольственного рынка.

В начале мая сообщалось, что агрегированный показатель мировых цен на продовольствие поднялся на 1% по сравнению с мартом. В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) рассказали, что значение индекса цен на зерновые в апреле составило 111 пунктов. Это больше мартовского показателя на 1,3 пункта (1,2%). Индекс цен на молочную продукцию показал рост на 3,5 пункта (2,4%), до 152,1. Заметно увеличились и цены на мясо. Индекс поднялся в апреле на 3,7 пункта (3,2%), до 121,6. Международные котировки выросли по всем категориям, а стоимость свинины показала самый значительный рост.

Ранее Мишустин анонсировал совещание по угольной промышленности.

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