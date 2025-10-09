Врач раскрыла главную опасность укуса «поцелуйного» клопа

Россиянин на отдыхе в Таиланде пострадал от укуса так называемого «поцелуйного» клопа, являющегося переносчиком опасной болезни Шагаса. К ее лечению важно приступать немедленно, так как она может стремительно перейти в хроническую и поразить сердце, предупредила в беседе с 360.ru инфекционист Екатерина Кулова.

Переносчики болезни – «поцелуйные» клопы – обитают в Африке, Центральной и Латинской Америке, в России их нет. Такое название они получили за то, что чаще всего кусают людей в область губ или век, так как там кожа нежнее и тоньше. Что касается самого заболевания, то его нужно начать лечить как можно раньше, подчеркнула врач.

«Есть две стадии заболевания. Первая — острая продолжается около двух месяцев и после перетекает в хроническую, когда идет поражение сердца, мускулатуры, пищеварительного тракта, но проявиться все это может в течение 30 лет после укуса», — рассказала специалист.

На сегодняшний день вакцины от болезни Шагаса нет, а главная ее опасность состоит в том, что первые симптомы могут проявиться не сразу. Обычно к признакам заражения относят поражение кожи в месте укуса, отек багрового цвета. Также у пациентов повышается температура, начинает болеть голова, кожа становится бледной.

Лечат болезнь при помощи лекарств от паразитов, которые следует принимать во время острой стадии. Но лучше всего при посещении эндемичных регионов заблаговременно принять меры и защититься от клопов с помощью репеллентов, противомоскитных сеток на окнах. Кровать можно завесить пологом, отметила врач.

Роспотребнадзор на днях сообщил, что в Москве, несмотря на понижение температуры воздуха, сохраняют активность клещи. В ведомстве рекомендуют гулять в парках и лесопарковых зонах по специально выделенным пешеходным тропам, избегать высокой травы, надевать светлую закрытую одежду, заправлять брюки и использовать репелленты.

Ученые ранее выявили белки, помогающие возбудителю болезни Шагаса выживать в организме.