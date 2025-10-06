На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Роспотребнадзоре рассказали о профилактике клещевых инфекций

Роспотребнадзор: в Москве сохраняется активность клещей
Global Look Press

Клещи в Москве сохраняют активность, несмотря на понижение температуры воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Роспотребнадзор обращает внимание: несмотря на понижение температуры активность клещей сохраняется! Будьте осторожны на природе и в пригородных зонах отдыха», — говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендуют гулять в парках и лесопарковых зонах по специально выделенным пешеходным тропам, избегать высокой травы, надевать светлую закрытую одежду, заправлять брюки и использовать репелленты.

В октябре доктор биологических наук Дамир Удавлиев заявил, что в России началась вторая волна сезонной активности клещей.

До этого руководитель лаборатории паразитологии животных и растений Института биологии Карельского Научного Центра РАН Сергей Бугмырин рассказал «Газете.Ru», что из-за глобального потепления меняется ареал клещей. Так, европейские лесные клещи двигаются на север, а таежные на запад. При этом период активности клещей из-за потепления пока не увеличился.

Ранее россиянку парализовало после укуса клеща.

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

