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Ученые вскрыли слабые места возбудителя летальной «болезни-призрака»

mBio: найдены белки, помогающие возбудителю болезни Шагаса выживать в организме
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Depositphotos

Американские ученые из Университета Цинциннати изучили механизмы выживания одноклеточного паразита Trypanosoma cruzi, который вызывает смертельно опасную болезнь Шагаса. Исследование опубликовано в научном журнале mBio.

Болезнь Шагаса широко распространена в Северной и Южной Америке, где ею инфицированы от 6 до 8 млн человек, включая 300 тыс. жителей США. Однако многие носители паразита десятилетиями не подозревают о заражении, пока не сталкиваются с необратимыми поражениями сердца или пищеварительной системы. Из-за скрытого характера течения заболевание часто называют «тихим киллером» и «болезнью-призраком».

Команда исследовала сложный жизненный цикл T. cruzi, который включает четыре стадии трансформации. Паразит способен адаптироваться к резким изменениям среды — от пищеварительного тракта насекомого до человеческого кровотока.

Ученые использовали редактирование генов, чтобы изучить белки, помогающие паразиту скрываться в клетках человека и избегать атак иммунной системы.

Как объяснил соавтор исследования Мигель Чиурилло, понимание этих механизмов — ключ к созданию препаратов, блокирующих развитие инфекции.

Существующие лекарства эффективны только на ранней стадии болезни, но большинство пациентов обращаются за помощью слишком поздно. Открытие способов воздействия на процесс трансформации паразита может привести к прорыву в терапии хронических форм заболевания.

Ранее ученые выяснили, что речная рыба в США кишит опасными для людей паразитами.

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