Россиянам рассказали о пользе психологического ретрита для борьбы с усталостью

Психолог Верчинова: ретрит позволит справиться с усталостью и тревогой
Depositphotos

Психологический ретрит, смысл которого заключается в намеренном уходе от привычной жизни, является инструментом психологической гигиены и трансформации. Об этом kp.ru рассказала клинический психолог Лариса Верчинова.

По ее словам, этот способ помогает справиться с усталостью и тревогой, которые копятся на фоне перегруженности информацией и шума. Ретрит позволяет отключить «автопилот» и выйти из привычных ролей, пространство для отдыха создают медитации, прогулки, ведение дневника, отказ от гаджетов.

«Главная польза — глубокая перезагрузка нервной системы. Это позволяет снизить уровень стресса, тревожности и предотвратить эмоциональное выгорание. Ретрит помогает очистить ум от навязчивых мыслей, обрести ясность, переосмыслить текущие жизненные цели», — подчеркнула Верчинова.

Результаты опроса, проведенного компаниями Rockfon и Alter (есть у «Газеты.Ru»), до этого показали, что главной причиной стресса на работе для россиян оказался шум в офисе. Больше всего опрошенным мешают сосредоточиться разговоры и звонки коллег вокруг (26%).

Ранее Боня сообщила о болезни на ретрите.

