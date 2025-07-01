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Боня сообщила о болезни на ретрите: «Состояние непонятное»

Блогерша Виктория Боня пожаловалась, что заболела на ретрите в Испании
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victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Виктория Боня пожаловалась в Telegram-канале, что пропустила чайную церемонию на ретрите в Барселоне из-за проблем со здоровьем.

«Я приболела, елки-палки. У меня горло болит, кашель. Состояние какое-то непонятное. <…> Каждые три месяца почему-то горло — даже не горло, а в начале бронхов — начинает болеть. Кашляю, никак не могу прокашляться», — заявила знаменитость.

В комментариях интернет-пользователи пожелали Боне скорейшего выздоровления. Фанатки знаменитости призвали ее обратиться к врачу на фоне недомогания.

29 июня Боня сообщила, что планирует проводить собственные ретриты — духовную практику временного ухода от повседневной жизни с целью восстановления внутреннего равновесия. В программу войдут: йога, дыхательные практики, а также мотивационные разговоры с блогершей.

Накануне сообщалось, что Боню оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду аяуаски. На суде интересы знаменитости представлял адвокат Алексей Лунев. Блогерша признала свою вину в личном блоге. Она также отметила, что не употребляет наркотики. Отвар аяуаску блогерша употребляла в Перу, где он является предметом традиционной медицины.

Ранее СМИ сообщили, что 92-летний Митта потерял сознание у себя дома.

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