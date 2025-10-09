Иа-Иа спас жизнь 86-летней хозяйки, упавшей во время прогулки

В США рыжий лабрадор-ретривер по кличке Иа-Иа спас жизнь 86-летней матери своего хозяина, которая упала, выгуливая питомца. Об этом сообщает Fox 8.

Телеканал передает, что инцидент произошел в сентябре в районе Дестин. Когда женщина не вернулась с прогулки спустя 10-15 минут, ее муж забеспокоился и спустя час вызвал полицию. Помощник шерифа Девон Миллер отправилась на поиски на патрульной машине и встретила Иа-Иа, за которым волочился поводок. Полицейская взялась за него, после чего собака отвела ее к упавшей женщине. Та была в сознании, но не могла сама встать с земли.

По словам пострадавшей, Иа-Иа все время к ней возвращался. До прибытия скорой собака лежала рядом с женщиной на земле.

До этого в Канаде собака спасла хозяина от медведицы. Как рассказал Крейг Кэмпбелл, он прогуливался с питомцем по знакомой лесной тропе, когда путь ему преградила медведица с двумя детенышами. Мужчина имел при себе специальный спрей, но не успел им воспользоваться — зверь кинулся на него.

Тогда собака мгновенно встала между своим хозяином и медведицей и залаяла. Это напугало хищника, и медведица вернулась к своему потомству. Кэмпбелл объяснил, что храбрость пса связана с его многолетней дрессировкой, используемой для обучения полицейских собак.

Ранее американка побила аллигатора, который пытался ее съесть.