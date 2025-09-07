На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Американка побила аллигатора, который пытался ее съесть

В США девушка отбилась от напавшего на нее аллигатора
WPTV

Во Флориде офтальмолог чудом сумела спастись от напавшего на нее трехметрового аллигатора. Рептилия вцепилась в ее руку, пытаясь утащить под воду, сообщает телеканал WPTV.

Инцидент произошел в округе Мэрион, когда 27-летняя Эмбер Перрен каталась на лодке по реке Сент-Люси со своим мужем Келби и их собакой Пончо. Она зашла в воду, чтобы охладиться, и в этот момент аллигатор внезапно набросился на нее, схватил за руку и потащил в глубину.

«Я думала только о том, чтобы убежать. Я просто била его по голове и пыталась убежать», — вспоминает женщина.

Келби, услышав крики жены, немедленно бросился в воду и вытащил ее на поверхность. Однако рептилия не отпускала Эмбер.

«Я тянул ее к себе, аллигатор тянул назад, я снова потянул ее, и Эмбер, наконец, вырвалась из его пасти», — рассказал муж пострадавшей.

По его словам, голова аллигатора была около 70 сантиметров в длину, а общая длина тела достигала трех метров. После схватки с хищником Келби доставил жену на лодке к ближайшей пристани, где спасатели оказали ей первую помощь, а затем вертолетом перевезли в травматологический центр Форт-Пирс.

Специалисты поймали аллигатора, извлекли его из воды и усыпили, пообещав передать засушенное тело чудом выжившей женщине. Эмбер теперь планирует установить чучело аллигатора в своем рабочем кабинете.

Несмотря на то, что инцидент произошел еще в июле, Эмбер Перрен до сих пор проходит курс лечения. Она перенесла пять операций, несколько пересадок кожи и борется с компартмент-синдромом, вызванным повышенным давлением в тканях руки.

Ранее женщина подралась с аллигатором, чтобы спасти свою собаку.

