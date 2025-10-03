На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Собака спасла хозяина от разъяренной медведицы

В Канаде собака спасла хозяина во время прогулки от медведицы
В Канаде собака спасла хозяина от медведицы, пишет Good News Network.

Как рассказал Крейг Кэмпбелл, он прогуливался с собакой по знакомой лесной тропе, когда путь ему преградила медведица с двумя детенышами. Мужчина имел при себе специальный спрей, но не успел им воспользоваться — зверь кинулся на него. В этот момент собака мгновенно встала между хозяином и медведицей.

Питомец начал лаять, встав на задние лапы. Это напугало медведицу, которая вернулась к своему потомству. Кэмпбелл объяснил, что храбрость пса связана с его многолетней дрессировкой, используемом для обучения полицейских собак.

«Нет лучшего друга, чем это животное», — отметил хозяин.

За проявленное мужество собака получила награду в Зале славы животных Purina 2025 года — медальон, официальное признание на церемонии в Торонто и бесплатный годовой запас корма.

При этом, по словам Кэмпбелла, питомец остается игривым псом, который любит прыгать в ручей.

Ранее в Канаде белый и черный медведи устроили драку.

