Россиян предупредили, что мошенники могут не оставить в покое свою жертву

МВД рассказало о судьбе жертв мошенников после похищения денег
Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники могут не оставить жертву после похищения денег и продолжить эксплуатировать человека в своих преступных целях. Об этом россиян предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

«Злоумышленники не упускают случая поэксплуатировать своих жертв даже после того, как выманили деньги», — говорится в публикации.

Правоохранители в качестве примера привели случай, когда потерпевший остался без денег, после чего получил от мошенников предложение вернуть средства. От пострадавшего потребовали записать видео с унизительными фразами, которое впоследствии становится контентом для их социальных сетей, рекламой и способом пошутить над очередной жертвой.

В МВД призвали сразу же обращаться в полицию при столкновении с мошенниками, а не искать с ними компромисс, напомнив, что из жертвы можно превратиться в соучастника.

До этого адвокат Мария Ярмуш рассказала, что гражданам, на которых мошенники оформили кредиты, следует немедленно обращаться в полицию. После обращения в полицию необходимо сразу связаться со службой безопасности банка, подать письменное заявление и потребовать заблокировать кредитный счет, указала юрист. Ярмуш пояснила, что пострадавший не должен гасить такой кредит из своих средств, так как в суде это может быть расценено как признание долга.

Ранее в ОП сообщили, что мошенники не стали меньше звонить после принятия закона о маркировке.

